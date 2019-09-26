شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته اليوم الخميس، لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.
ووفقا لأجندة الجهاز الفني يتجمع اللاعبون في الرابعه مساء في ملعب مختار التتش، فيما ينطلق المران الساعة الخامسة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.
وكان الأهلي قد تلقي خطابا رسميا يؤكد إقامة مباراة كانو سبورت على استاد الجيش ببرج العرب يوم السبت المقبل.
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