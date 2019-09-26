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حسام البدري يكشف سبب رفض مواجهة البرازيل والأرجنتين وديًا

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تلقت عرضًا لمواجهة البرازيل ولم يكن هناك جهاز فني موجود، وبالتالي تم رفض العرض.

وأضاف «البدري» خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني للمنتخب الوطني: «تلقينا عرضاً لمواجهة الأرجنتين، ولكننا رفضنا العرض لحاجة المنتخب لمواجهة منتخب أفريقي بسبب ارتباطنا بمواجهة كينيا في المرحلة المقبلة من التصفيات الأفريقية».

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وأكمل: «ندرس تنظيم مباراة ودية في الفترة المقبلة سنعلن عنها خلال الساعات القادمة».

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني حسام البدري مديرًا فنيًا ومحمد بركات مديرًا للكرة، وطارق مصطفى مدربًا عاماً وأحمد أيوب مدربًا عامًا، وسيد معوض مدربًا مساعدًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وأنيس الشعلالى معد بدني، ومحمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي.

ويدخل المنتخب الوطني معسكرًا تدريبيًا خلال الفترة من 7-15 أكتوبر المقبل استعدادًا لتصفيات بطولة الأمم الافريقية «الكاميرون 2021».

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