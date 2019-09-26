شكرا لقرائتكم خبر عن حدث ببطولة الجمهورية «تنس طاولة».. لاعبة عمرها 12 عاماً تهزم أخرى في الـ27 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي البالغة من العمر 12 عامًا، من الفوز على منافستها فرح عبدالعزيز لاعبة نادي الزمالك صاحبة الـ 27 عامًا في بطولة الجمهورية رجال وسيدات، التي أقيمت في ملاعب نادي مدينة نصر.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي فإن هنا جوده قد حصلت على المركز الأول في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بعد فوزها في المباراة النهائية على فرح.

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فيما جاءت مروة هشام لاعبة الأهلي في المركز الثالث، واحتل المركز الأخير روى الناغي لاعبة نادى الزمالك.

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيا، وعمرو رضا مدربًا عامًا، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداري.

وكشفت تقارير صحفية إنه من المقرر أن يتم تصعيدها إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة في منافسات الدوري.

وفي تصريح سابق لهنا حين كانت في عمر العاشرة، قالت إنها بدأت ممارسة اللعبة وهي في عمر الأربع سنوات، قائلة: «بحب اللعبة جداً منذ صغري، كنت أقوم بممارسة لعبة الجمباز والسباحة ولكن احببت تنس الطاولة.»