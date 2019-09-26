«البدري»: أتمنى السير على درب الجوهري وشحاتة.. وهذه أهدافي مع المنتخب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حلم حياة أي مدرب هو تدريب منتخب مصر، متمنيًا النجاح في مهمته والسير على درب مدربين كبار، أمثال الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاتة، وذلك عن طريق العمل المخلص وبذل أقصى جهد والاحترام والتفكير بشكل دائم في الآمال التي نسعى لتحقيقها.
وأضاف «البدري» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك عدة أهداف يسعى لتحقيقها أثناء قيادته للمنتخب، وهي التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة كخطوة أولى ثم الفوز بالبطولة كخطوة ثانية، بالإضافة إلى الهدف الأكبر وهو الصعود لكأس العالم.
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