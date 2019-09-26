شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يتحدث عن «أزمات صلاح».. ويوضح حقيقة تغيير معايير شارة قيادة الفراعنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن نجم الفراعنة ونادي ليفربول محمد صلاح، كما أوضح رأيه في معايير اختيار حامل شارة قيادة منتخب مصر.

وقال «البدري» خلال مؤتمر تقديمه كمدير فني للفراعنة، اليوم: «محمد صلاح فيه مشاكل كانت موجودة قبل كدة، مش عايز أقول مشاكل، كان فيه بعض الأزمات اللي حصلت قبل كدة وأنا متابع لها، كنت بتابعها كجمهور، كواحد مصري بيتابع منتخب مصر، لكن كنت بتابعها بدقة وبمنتهى التركيز وعندي معلومات عن اللي حصل قبل كدة ودلوقتي هسترجع كل المعلومات دي لأن واجبنا إن فيه مشاكل عامة كانت موجودة وإن احنا نتابع وإن الأخطاء اللي كانت بتتعمل، لو كان فيه أخطاء، متكررش».

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وأوضح «البدري» أنه لم يتواصل بعد مع «صلاح»، فيما أكد أنه سيتم عقد اتصال قريب جدًا، مضيفًا: «صلاح قيمة كبيرة جدًا وكلنا بنفتخر به وكلنا بنسانده وإن شاء الله اللي جي هيبقى أفضل وأنا مبسوط بالاتزان اللي عنده وتعامله مع أي مشكلة فيه اتزان وعارف إنه بيتعامل مع قلوب وعقول المصريين وبياخد قراراته بناء على كدة وإن شاء الله مش هيبقى فيه مشكلة في الفترة الجاية».

ومن جهة أخرى، رد «البدري» على سؤال حول استمرار الأقدمية كمعيار لاختيار قائد المنتخب المصري مؤكدًا أن الأمر قيد الدراسة وأنه من الممكن تغيير هذا المعيار حسب ما تقتضيه مصلحة المنتخب. يأتي ذلك بعد إشارة بعض التقارير إلى احتمالية أعطاء شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح.