شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يكشف معايير اختيار جهازه المعاون في تدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه وضع عدة معايير لاختيار جهازه المعاون في تدريب المنتخب.

وقال «البدري» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، إنه وضع معايير محددة لاختيار الجهاز المعاون وهي الكفاءة والالتزام والشخصية والخبرة، بالإضافة إلى العمل المخلص وبذل أقصى جهد والاحترام والتفكير بشكل دائم في الآمال التي نسعى لتحقيقها.

وأضاف أن كل العناصر المختارة في الجهاز المعاون وهم محمد بركات مدير للكرة، وطارق مصطفى مدرب عام، وأحمد أيوب مدرب عام، وسيد معوض المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي المعد البدني، تتوافر بهم تلك المعايير.