شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «البدري» يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، التشكيل الكامل لجهازه الفني خلال مؤتمر تقديمه، بحضور عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة. ويضم الجهاز حسام البدري مديرًا فنيًا، وطارق مصطفى مدربًا عامًا، وأحمد أيوب مدربًا عامًا، وسيد معوض مدرب مساعد، ومحمد بركات مديرًا للمنتخب، بالإضافة إلى أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، بالإضافة إلى أنيس الشعلالي كمعد بدني.

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