شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنايني» يكشف أهم معايير اختيار «البدري» لتدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك عدة معايير تم اللجؤ إليها لاختيار المدير افني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال وقال «الجنايني» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، إن أهم هذه المعايير هي التوقيت والسن والشخصية المناسبة في تلك المرحلة، بالإضافة إلى معايير فنية وضعت منقبل خبراء وشيوخ اللعبة، أدت في النهاية إلى أن «البدري» هو الشخص المناسب لتلك الفترة، مع كامل الاحترام لكل الشخصيات المرشحة.