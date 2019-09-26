شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنايني» يكشف السبب الحقيقي لاستبعاد تصويت مصر.. وتفاصيل مكالمته مع «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس عدم احتساب تصويت مصر في جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي، ما أثار أزمة مع نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة محمد صلاح.

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وقال «الجنايني»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حسام البدري: «تواريخ تقديم التصويت تكشف الموضوع، تم التصويت يوم 15 أغسطس، وتم التصويت لمحمد صلاح من جانب من سبقونا بواسطة أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، وشوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بعد إقالة خافيير أجيري من تدريب الفراعنة».

وأوضح «الجنايني» أن الخطأ الذي تسبب في عدم احتساب تصويت مصر كان إرسال الاستمارة بتوقيع آخر غير توقيع اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن متعمدًا ولم يكن بنية سيئة، بل يندرج تحت مسمى «خطأ إداري».

وكشف رئيس اللجنة الخماسية عن اتصاله بمحمد صلاح، موضحًا أن المكالمة كانت ودية وشرح فيها للاعب ما حدث وعدم وجود نية سيئة من أي من أطراف المنظومة، ومشددًا على دعم اتحاد الكرة والجماهير والصحفيين له، مختتمًا: «ده تاج على رأسنا وأنا تواصلت معه وإن شاء الله خير ومفيش أي حاجة خالص».