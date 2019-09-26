رسالة مثيرة للجدل من هاري كين للاعبي توتنهام

الخميس 26 سبتمبر 2019

هاري كين

أكد النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، أن الافتقار للخبرة لم يعد عذراً لزملائه الذين يجب عليهم تحمل المسؤولية، لتجاوز بداية الموسم المخيبة للآمال.



وخلال تصريحات لـ شبكة "سكاي سبورتس" قبل مواجهة ساوثامبتون بعد غد السبت قال هاري كين: "لم نعد عديمي الخبرة كما أننا لسنا شبانا، لا مجال للأعذار الآن".

تابع: "يعود الأمر للاعبين لتحمل المسؤولية، يمكن القول إن الأمر كان محبطاً، لا يمكننا إخفاء ذلك، الفوز في مباراتين فقط، ليست المعايير التي وضعناها في الأعوام الماضية".

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وأضاف: "وضعنا أنفسنا في مواقف جيدة هذا الموسم، لم نستطع حسم المباريات أو العثور على وسيلة لتحقيق الفوز كما فعلنا في الماضي".

وتابع: "لو كنا في يناير أو فبراير، لتحدث البعض عن عدم وجود فرصة للفوز باللقب، ليست البداية المثالية لكن حدثت بعض الأمور الغريبة".

وأوضح: "بالتأكيد لا يمكن اعتبار التعادل خارج أرضنا مع مانشستر سيتي وآرسنال نتيجتين سيئتين، لكننا كنا متقدمين 2-0 على آرسنال، ولذلك يبدو التعادل سيئاً".

واختتم مهاجم السبيرز: "هناك العديد من المباريات المتبقية لقلب الأمور بدءاً من مواجهة السبت".