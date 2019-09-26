أتلتيكو مدريد يخطط لسقطو ريال مدريد في الديربي

الخميس 26 سبتمبر 2019

يخطط أتلتيكو مدريد لإسقاط ريال مدريد عندما يتواجهان في الديربي المحلي، حيث يتطلع ريال مدريد إلى الحفاظ على هذه الصدارة توسيع الفارق مع منافسه التقليدي العنيد أتلتيكو مدريد عندما يلتقي الفريقان بعد غد السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.



وسقط الريال في فخ التعادل مرتين في أول ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة ولكنه حقق ثلاثة انتصارات متتالية لينتزع صدارة جدول المسابقة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد قبل مباراة الديربي المثيرة بينهما بعد غد السبت على استاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق أتلتيكو.

وفيما يتطلع الريال بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان ، الذي تخلص من قدر كبير من الضغوط التي أحاطته في بداية الموسم ، إلى الفوز في هذه المباراة وتوسيع الفارق ، يسعى أتلتيكو بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى الإطاحة بالريال من الصدارة واستعادتها من خلال هذا الديربي.

وكانت الهزيمة صفر / 3 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي أثارت جدلا كبيرا حول الريال وانتقادات عنيفة ضد زيدان ولكن الفريق تغلب على أشبيلية واوساسونا في الأسبوع الحالي لينتزع صدارة جدول الدوري الإسباني.

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ورغم معاناة الفريق في الناحية الدفاعية التي أثارت انتقادات هائلة من الجماهير ووسائل الإعلام ، لم يخسر الريال أي مباراة في الدوري المحلي حتى الآن وهو ما يسعى للحفاظ عليه في مواجهة أتلتيكو بعد غد خاصة أن الهزيمة أمام أتلتيكو ستعيد الانتقادات ضد الريال وزيدان بشكل أكبر.

وأعاد كل من الفريقين بناء صفوفه بشكل ما خلال صيف هذا العام حيث استثمر الريال نحو 300 مليون يورو (328 مليون دولار) في سوق انتقالات اللاعبين فيما تعاقد أتلتيكو مع العديد من اللاعبين من بينهم جواو فيليكس أغلى لاعب في تاريخ النادي.

واعتمد زيدان في مباراة أوساسونا أمس الأربعاء على فريق يضم العديد من اللاعبين الاحتياطيين ليضمن حصول لاعبين بارزين مثل جاريث بيل وإيدن هازارد وكريم بنزيمة على الراحة الكافية قبل مواجهة أتلتيكو.

وقال زيدان : "نحن في الصدارة الآن ، ولكن هذا لا يعني شيئا. أهم شيء هو الاستمرار بهذه الطريقة... علينا أن نثق فيما نقدمه وأن نعمل بحماس".

وأضاف : "يتحسن مستوانا من يوم لآخر ونريد مواصلة العمل بهذا الشكل المتماسك والقوى. وعندما نفقد الكرة ، يعمل الجميع على استعادتها. عندما نستحوذ على الكرة ، نعرف الإمكانيات التي نتمتع بها".