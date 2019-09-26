اتحاد الكرة المصري يعلن جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري

الخميس 26 سبتمبر 2019 أعلن اتحاد الكرة المصري عن تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري، الذى سيقود الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة بمقر الجبلاية، برئاسة عمرو الجنايني المؤقت. تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري كالتالى: تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري حسام البدرى مديرًا فنيًا تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري محمد بركات مديرًا للمنتخب Advertisements تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري طارق مصطفى مدربًا تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري أحمد أيوب مدربًا عامًا تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري سيد معوض مدربًا مساعدًا تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر. تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري ويقيم اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، مؤتمرا صحفيا فى أحد فنادق القاهرة الكبرى اليوم، لتقديم تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري، للجماهير المصرية ووسائل الإعلام وشهد المؤتمر حضور الجهاز الفني الجديد بالكامل، للحديث عن طموحات وأهداف المنتخب خلال المرحلة القادمة.

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