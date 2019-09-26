كاسانو يوجه نصيحة ليوفنتوس: لا يجب الاعتماد على ديبالا

الخميس 26 سبتمبر 2019

وجه ​أنتونيو كاسانو​، النجم الايطالي السابق لفريق يوفنتوس بعدم الاعتماد بشكل كلي على الأرجنتيني باولو ديبالا، في الخط الأمامي لفريق السيدة العجوز.



وهاجم كاسانو​، النجم الأرجنتيني لنادي ​يوفنتوس​ معتبرًا أن البيانكونيرو لن يستطيع الفوز بشيء إذا ما أراد الإعتماد عليه.

وقال كاسانو في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو خلال مقابلة مع برنامج "تيكي تاكا": "أتذكر أنهم كانوا يقولون عنه ​ليونيل ميسي​ الجديد بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى ​برشلونة​، لقد قرأت وقتها أن سعره أصبح 200 مليون يورو، أين هو الآن من ذلك؟ بالنسبة لي أراه لاعبًا جيدًا، لكن إذا ما أراد يوفنتوس الإعتماد عليه فهناك خطر أن لا يفوز بشيء".