توتنهام يضع سعر سيرج اوريه للتخلي عنه 

الخميس 26 سبتمبر 2019
سيرج اوريه
وضعت إدارة نادي توتنهام الانجليزي قيمة التخلي عن سيرج أورييه، لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، لاسيما الانتقالات الشتوية القادمة.
ويقول Sport Mediaset إن ميلان وباريس سان جيرمان حريصان على التعاقد مع اللاعب الإيفواري.
كما ان توتنهام يبدو حريصا على بيع اللاعب، حيث حدد سعر طلب أورييه عند حد 15 مليون يورو.
وكان أورييه انتقل إلى توتنهام قبل عامين تقريبًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
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