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توتنهام يضع سعر سيرج اوريه للتخلي عنه 

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الخميس 26 سبتمبر 2019

سيرج اوريه

وضعت إدارة نادي ​توتنهام​ الانجليزي قيمة التخلي عن سيرج ​أورييه، لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، لاسيما الانتقالات الشتوية القادمة.

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ويقول Sport Mediaset إن ​ميلان​ و​باريس سان جيرمان​ حريصان على التعاقد مع اللاعب الإيفواري.

كما ان توتنهام يبدو حريصا على بيع اللاعب، حيث حدد سعر طلب أورييه عند حد 15 مليون يورو.

وكان أورييه انتقل إلى توتنهام قبل عامين تقريبًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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