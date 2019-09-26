شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري

كشف اتحاد الكرة تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري، الذى سيقود الفراعنة خلال المرحلة المقبلة. وجاء تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري كالتالى: حسام البدرى مديرًا فنيًا محمد بركات مديرًا للمنتخب طارق مصطفى مدربًا Advertisements أحمد أيوب مدربًا عامًا سيد معوض مدربًا مساعدًا أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر. تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري

ويقيم اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، مؤتمرا صحفيا فى أحد فنادق القاهرة الكبرى اليوم، لتقديم تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري، للجماهير المصرية ووسائل الإعلام وشهد المؤتمر حضور الجهاز الفني الجديد بالكامل، للحديث عن طموحات وأهداف المنتخب خلال المرحلة القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.