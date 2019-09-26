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شكرا لقرائتكم الجناينى: لم نفكر فى مسألة التوازن بين الأهلى والزمالك بجهاز المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفي عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المُشكّلة لإدارة إتحاد الكرة بوجود توازنات في إختيارات جهاز منتخب مصر ، موضحاً أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.
تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري
كان اتحاد الكرة التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر الذى سيقود الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، وجاء كالتالى: حسام البدري مديرًا فنيًا، محمد بركات مديرًا للمنتخب، وطارق مصطفى مدربًا عاماً ، أحمد أيوب مدربًا عامًا ، سيد معوض مدربًا مساعدًا وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.
الجهاز الفني للمنتخب المصري الجديد
وقال الجنايني في مؤتمر صحفي مُقام حالياً بإحدى فنادق القاهرة من أجل الإعلان عن تشكيل جهاز المنتخب أن اللجنة لم تفكر في مسألة التوازن بين الاهلي والزمالك بشأن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب.
وأوضح رئيس اللجنة الخماسية أن الاختيارات تمت وفقاً للكفاءة والتناسق ولم يتم النظر للتوازن بين قطبي الكرة المصرية ، مُعلقاً: "هي جت كدة..وبالصدفة..ومكانش فيها أي موائمة أو توازن بين القطبين".
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