الجناينى: لم نفكر فى مسألة التوازن بين الأهلى والزمالك بجهاز المنتخب...

جدة - عمرو شويل نفي عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المُشكّلة لإدارة إتحاد الكرة بوجود توازنات في إختيارات جهاز منتخب مصر ، موضحاً أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

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تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري

كان اتحاد الكرة التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر الذى سيقود الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، وجاء كالتالى: حسام البدري مديرًا فنيًا، محمد بركات مديرًا للمنتخب، وطارق مصطفى مدربًا عاماً ، أحمد أيوب مدربًا عامًا ، سيد معوض مدربًا مساعدًا وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.