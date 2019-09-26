شكرا لقرائتكم البدرى: تريزيجيه واختيارات محدودة سببا فشل تجربة الأولمبى.. وضم وردة بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدري المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول، أسباب عدم نجاحه مع المنتخب الأولمبى فى مرحلة سابقة.

قال البدرى عقب مؤتمر تنصيبه مديرا فنيا للمنتخب الأول، إن قاعدة الاختيار كانت محدودة كما أن المنتخب الأولمبى لم يخض المباريات الرسمية باللاعبين المحترفين وقتها أمثال محمود حسن تريزيجيه.

سبب فشل تجربة الممنتخب الأولمبى





تولّى البدرى مسئولية تدريب المنتخب الأولمبى قبل تصفيات أولمبياد 2016 لكنه حقق نتائج سلبية حيث لم يحقق أى انتصار فى المباريات الرسمية الثلاث التى لعبها ضمن التصفيات الأفريقية ورحل عن المنتخب بعدها.

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وأوضح البدرى فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، عقب مؤتمر تقديم الجهاز الفنى الجديد للفراعنة الذى عُقد اليوم أن هناك ظروف لم تُساعده عل تحقيق طموحاته وأحلام الجماهير المصرية خلال توليه تدريب المنتخب الأولمبى.

وكشف حسام البدرى عن مصير عمرو وردة لاعب نادى لاريسا اليونانى من الانضمام للمنتخب الأول، قائلاُ: الالتزام هو المعيار الأول والأخير فى إختيار اللاعبين ولابد من وتوفير جو مناسب النجاح بعيد عن الأزمات.