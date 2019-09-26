شكرا لقرائتكم حسام البدرى: رفضنا مواجهة البرازيل والأرجنتين ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر، أن اللجنة الخماسية تلقت عرضا بمواجهة البرازيل ولم يكن هناك جهاز فنى موجود، وبالتالى تم رفض العرض.



تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري قال البدري خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني للمنتخب الوطني، "تلقينا عرضاً لمواجهة الأرجنتين، ولكننا رفضنا العرض لحاجة المنتخب لمواجهة منتخب أفريقى بسبب ارتباطنا بمواجهة كينيا فى المرحلة المقبلة".

وتابع المدير الفنى لمنتخب مصر فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً: "ندرس تنظيم مباراة ودية فى الفترة المقبلة سنعلن عنها خلال الساعات القادمة".

الجهاز الفني للمنتخب المصري الجديد

وعن اختيارات المحترفين علق البدرى: "ليس معنى اختيار 5 لاعبين فقط أنهم هم رجال المرحلة المقبلة وحدهم ولكن ضيق الوقت كان السبب وسنحاول تقييم الجميع واختيار الافضل مع كل معسكر للفراعنة".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني حسام البدري مديرًا فنيًا ومحمد بركات مديرًا للمنتخب، وطارق مصطفى مدربًا عاماً وأحمد أيوب مدربًا عامًا وسيد معوض مدربًا مساعدًا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى ، وأنيس الشعلالى معد بدنى ، ومحمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبى.

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ويدخل المنتخب الوطني معسكرًا تدريبيًا خلال الفترة من 7-15 أكتوبر المقبل استعدادًا لتصفيات الامم الافريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.

لعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6.