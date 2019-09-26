شكرا لقرائتكم البدري: لست عدو النجوم.. أنا من أحضرت متعب "الطفل" لصالح سليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، عن استيائه من وصفه بعدو النجوم مؤكداً أنه لم يرفض وجود عماد متعب مهاجم الأهلي السابق فى التشكيل النهائى لجهاز الفراعنة.

قال البدرى فى تصريحات خاصة للإعلاميين عقب المؤتمر الصحفى لتنصيبه مدرباً للفراعنة : " لست عدو النجوم ، والنجوم أسباب نجاحي في الأهلي وقراراتي كلها تحترم النجوم وعلاقتي مميزة بهم لكن مصلحة الفريق والعمل أهم من النجوم ويجب الا نلتفت للمشاعر والعواطف في العمل".

استطرد :" لم أرفض وجود عماد متعب في منصب مدير المنتخب ، فأنا من أحضرت متعب وهو طفل لصالح سليم وقولتله هيبقى أحسن رأس حربة فى مصر ".

وتابع البدرى : " لم يتدخل أحد من أعضاء اللجنة الخماسية فى اختياراتى لجهازى المعاون فلقد كنت صاحب الكلمة الاولى والاخيرة فى اختيارهم ".

وضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كلا من :

- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدرب عام)

- سيد معوض (مدرب مساعد)

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- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى)

- أنيس الشعلالي (معد بدني)

- محمد بركات (مدير المنتخب)

- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبي)

- شادي الجيلاني (منسق إعلامي)

وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.

لعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6