شكرا لقرائتكم طارق مصطفى لمتابعة أداء لاعبي الأهلي وأيوب للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه لم يكن لديه شروط مادية لتدريب الفراعنة ولم يتحدث فى راتبه الشهرى.

أوضح البدرى فى تصريحات خاصة للإعلاميين عقب المؤتمر الصحفى لتنصيبه مدرباً للفراعنة: " ليس لدى أى شروط مادية للعمل مع المنتخب ولم أتحدث فى الراتب الشهرى مطلقاً".

داعب الردى خلال حديثه محمد بركات: "من ساعة ما جه المنتخب وهو مكشر وأنا اللى بضحك".

وقال البدرى: "طارق مصطفى مدرب المنتخب تحدث مع كهربا هاتفياً وابلغه أننا نتابع أداؤه وسيكون له فرصة بشرط أن يعود لفورمته الفنية والبدنية".

وتابع مدرب الفراعنة: "طارق مصطفى هيتابع ويحلل أداء الأهلى وأحمد أيوب هيشتغل على الزمالك عشان يكملوا بعض وكل واحد يقول للتانى النواقص فى كل فريق بعيدا عن الانتماء".

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلا من:





- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدرب عام)

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- سيد معوض (مدرب مساعد)

- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى)

- أنيس الشعلالى (معد بدني)

- محمد بركات (مدير المنتخب)

- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى)

- شادى الجيلانى (منسق إعلامى)

وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.

لعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6.