شكرا لقرائتكم بالإنفوجراف.. تشكيل منتخب مصر بالكامل بعد إعلانه من قبل حسام البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بعد إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الجديد للفراعنة.





ويتكون الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر كالتالى:

- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدرب عام)

- سيد معوض (مدرب مساعد)

- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى)

- أنيس الشعلالي (معد بدني)

- محمد بركات (مدير المنتخب)

- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبي)

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- شادي الجيلاني (منسق إعلامي)

وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.

ولعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6