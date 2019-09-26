مخطط أحمال الأهلي السابق ينضم للمنتخب الوطني...

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كان اتحاد الكرة قد أعلن التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر الذى سيقود الفراعنة خلال المرحلة المقبلة وجاء كالتالى : حسام البدري مديرًا فنيًا ، محمد بركات مديرًا للمنتخب ، طارق مصطفى مدربًا عاماً ، أحمد أيوب مدربًا عامًا ، سيد معوض مدربًا مساعدًا وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.
وأكد البدري خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياًُ في إحدى فنادق القاهرة لأعلان جهاز المنتخب أنه سوف يستعين بمدرب الأحمال التونسي في جهازه بمنتخب مصر كما سيتم الإستعانة بـ"شادي الجيلاني" منُسقاً إعلامياً للمنتخب.
يذكر أن أنيس الشعلالي كان قد عمل مع حسام البدري في النادي الاهلي حينما كان البدري مُديراً فنياُ للأهلي.
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