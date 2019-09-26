شكرا لقرائتكم طاقم حكام مباراة الأهلي وكانو سبورت يصل القاهرة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل طاقم حكام مباراة الأهلى وكانو سبورت، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء السبت القادم فى اياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا إلى القاهرة اليوم قادما من بتسوانا.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال طاقم الحكام مندوب عن النادى الأهلى فور وصوله إلى مطار القاهرة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد اسند إدارة مباراة الأهلى وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من "جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالاضافة إلى تشيبو موكانى حكما رابعا والاثيوبى سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

ويلتقى الأهلى مع كانو سبورت مساء السبت المقبل ببرج العرب فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين فى غينيا الاستوائية قد انتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.