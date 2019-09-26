شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن على إصابة مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على الاطمئنان من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على حالة مروان محسن، بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مباراة سموحة الأخيرة في الجولة الأولى لبطولة الدوري العام التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

وحرص فايلر على الإحاطة بمستجدات حالة مروان محسن والاطمئنان عليه من خلال حديثه مع طبيب الفريق.

كان مروان محسن، قد تعرض لإصابة خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة في الشوط الأول التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف وخرج من ملعب برج العرب وتوجه إلى القاهرة مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية على عظم الوجه ووفقا للتشخيص المبدئي يغيب مروان محسن، فترة تصل إلى خمسة أسابيع بعد اجراء عملية جراحية ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي بعد ذلك قبل العودة للتدريبات.