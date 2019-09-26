شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن على إصابة مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص فايلر على الإحاطة بمستجدات حالة مروان محسن والاطمئنان عليه من خلال حديثه مع طبيب الفريق.
كان مروان محسن، قد تعرض لإصابة خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة في الشوط الأول التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف وخرج من ملعب برج العرب وتوجه إلى القاهرة مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية على عظم الوجه ووفقا للتشخيص المبدئي يغيب مروان محسن، فترة تصل إلى خمسة أسابيع بعد اجراء عملية جراحية ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي بعد ذلك قبل العودة للتدريبات.
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