شكرا لقرائتكم الجبلاية تكشف معايير اختيار البدرى لتدريب المنتخب.. ومقترح زيارة المعلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسام البدرى مدرب المنتخب

تحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ،عن المعايير التي تم على أساسها اختيار حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى.

تضم اللجنة التي تم تشكيلها لاختيار مدرب المنتخب الدكتور جمال محمد على، كما تم الاستعانة بخبراء فنيين ، منهم محمود سعد ، بالإضافة إلى شيوخ وخبراء اللعبة الموجودين على الساحة .

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وفى النهاية تم التوصل إلى احتيار حسام البدرى فهو الشخص المناسب للمرحلة القادمة .

قال الجناينى أن حسام البدرى فور الاتفاق معه ، طلب زيارة حسن شحاتة فى منزله ، فالمعلم لم يكن فى مجال اختيار فهو من أعظم الإنجازات التى حدثت فى الرياضة المصرية.

أضاف رئيس اللجنة الخماسية أن هناك أهداف مطلوبة من البدرى افترة المقبلة ، منها كأس افريقيا و تصفيات كاس العالم ،كما أن البدرى لم يناقش اى امور مادية ، وكل ما تم تداوله اجتهادات