شكرا لقرائتكم الجبلاية تكشف معايير اختيار البدرى لتدريب المنتخب.. ومقترح زيارة المعلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حسام البدرى مدرب المنتخب
تضم اللجنة التي تم تشكيلها لاختيار مدرب المنتخب الدكتور جمال محمد على، كما تم الاستعانة بخبراء فنيين ، منهم محمود سعد ، بالإضافة إلى شيوخ وخبراء اللعبة الموجودين على الساحة .
وفى النهاية تم التوصل إلى احتيار حسام البدرى فهو الشخص المناسب للمرحلة القادمة .
قال الجناينى أن حسام البدرى فور الاتفاق معه ، طلب زيارة حسن شحاتة فى منزله ، فالمعلم لم يكن فى مجال اختيار فهو من أعظم الإنجازات التى حدثت فى الرياضة المصرية.
أضاف رئيس اللجنة الخماسية أن هناك أهداف مطلوبة من البدرى افترة المقبلة ، منها كأس افريقيا و تصفيات كاس العالم ،كما أن البدرى لم يناقش اى امور مادية ، وكل ما تم تداوله اجتهادات
كانت هذه تفاصيل خبر الجبلاية تكشف معايير اختيار البدرى لتدريب المنتخب.. ومقترح زيارة المعلم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.