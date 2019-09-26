شكرا لقرائتكم حسام البدري: حل أزمات محمد صلاح أولوياتى فى الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى لاعب متزن وبمثابة فخر للمصريين جميعاً بما حققه من نجاحات.

تشكيل جهاز منتخب مصر 2019 بقيادة حسام البدري قال البدرى على هامش المؤتمر الصحفي لتقديم جهاز المنتخب الجديد : " سعيد للغاية بالعقلانية التى يتعامل بها محمد صلاح فى كل مايخص الازمات التى واجهته، سأقوم بالاتصال باللاعب الذى يعد فخر لكل المصريين". أردف: "سأراجع كل الامور المتعلقة بأزمات محمد صلاح الأخيرة وإذا وجدت خطأ سوف أقوم على الفور بتصحيحه". Advertisements

الجهاز الفني للمنتخب المصري الجديد ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري: حل أزمات محمد صلاح أولوياتى فى الفترة المقبلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.