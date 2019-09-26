شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 26-9-2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري بإقامة مباراتين عندما يستضيف إنبي نظيره طلائع الجيش، ويلعب حرس الحدود مع نظيره وادي دجلة، على أن تستمر منافسات الجولة الثانية لمدة 6 أيام لارتباط بعض الفرق المصرية بخوض مبارياتها في البطولات الإفريقية والعربية.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. مباراة إنبي وطلائع الجيش



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. يلتقي انبى مع نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام فى مواجهة الجريحين حيث خسر كلا الفريقين فى الجولة الاولى للمسابقة ، سقط الفريق البترولى أمام بيراميدز برباعية دون رد وخسر الطلائع من المقاولون العرب بهدف دون رد .

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. فارياس يحذر لاعبيه من الاستهانة بإنبي



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. حذر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبي فريقه من خطورة الاستهانة بفريق انبى بعد خسارته فى الجولة الاولى للدوري برباعية دون رد ، مطالباً لاعبى ناديه بزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى بعدما وصف هجوم الفريق فى مباراة المقاولون العرب بالضعيف ، وعقد فارياس، محاضرة للاعبيه بالفيديو بعد الخسارة من المقاولون لشرح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. ماهر يطالب لاعبيه باستعادة مستواهم



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. طالب على ماهر المدير الفني لإنبى لاعبيه باستعادة فورمتهم الفنية بعد الأداء المخيب أمام بيراميدز مؤكداً أن الخسارة برباعية جاءت في وقتها حتى يبدأ اللاعبون معالجة أخطاؤهم مبكراً .

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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. لقاء الحرس ودجلة



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. ستضيف حرس الحدود نظيره وادى دجلة فى تمام الرابعة عصراً على ستاد المكس بالإسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما أن الفريق السكندرى تعادل فى الجولة الأولى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فيما خسر دجلة من طنطا بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. الحرس يبحث حصد أول 3 نقاط



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لحصد أول ثلاثة نقاط فى المسابقة على ملعبه لتفادى تكرار سيناريو الموسم الماضى بالتفريط فى نقاط سهلة والدخول فى دوامة الهبوط

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. هدف المصري الساذج



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. قال العشرى للاعبيه :"استقبلنا هدفًا ساذجًا من المصرى، ولن اتقبل التهاون فى تنفيذ التعليمات مرة أخرى أحاول خلال هذه الفترة أن أقوم بتجميع النقاط حتى لا نتعرض للمعاناة مثل الموسم الماضي ، سنلعب مباراتين على ملعبنا أمام دجلة ثم طنطا ولابديل أمامنا سوى حصد الست نقاط لإكتساب دفعة معنوية فى مستهل رحلة الدوري".

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. جونياس يطالب بالالتزام الخططي



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس.. شدد اليونانى جونياس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة التركيز الخططى لضمان الوصول للنقاط الثلاث للمباراة بالاضافة لضرورة استغلال الفرص أمام المرمى .