شكرا لقرائتكم الجنايني: ليس لدينا أهداف في خوض انتخابات الجبلاية أو الكيل بمكيالين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، التوفيق للجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى ، والذى تولى المهمة مؤخرا .

أكد الجناينى خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الان أنه يتشرف بالتواجد وسط هذه المجموعة من أعضاء اللجنة الخماسية ، والتى يمكن أن نطلق عليها مجموعة الكوماندوز الذى يعمل 24 ساعة فى اليوم .

وأشار رئيس اللجنة الخماسية، أن هناك ملفات كثيرة تعمل عليها اللجنة، حيث تم الانتهاء من تشكيل كل لجان الاتحاد مثل المسابقات والانضباط وغيرها من اللجان .

Advertisements

وأَضاف الجناينى أن اللجنة على عاتقها إعادة ترتيب البيت من الداخل ، فى ظل التحديات التى تواجه اللجنة ، فاللجنة الحالية ليس لها اى اهداف ، سواء خوض انتخابات أو الكيل بمكيالين ، كل هدفنا أن نعمل "الصح" وهذا هو بداية النجاح.

ويعقد اتحاد الكرة مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، وذلك بأحد فنادق حى الزمالك لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب و طارق مصطفي و أحمد أيوب مدربين عامين و سيد معوض مدرب مساعد و أيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولي حسام البدري قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.