بالأسماء.. الجبلاية تعلن رسميا التشكيل النهائي للجهاز الفني للفراعنة

كتب: ضياء السقا عقد اتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا، ظهر الخميس، للإعلان بشكل رسمي عن التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر. وجاء تشكيل الجهاز الجديد كالتالي: حسام البدري مديرًا فنيًا محمد بركات مديرًا للمنتخب Advertisements وطارق مصطفى مدربًا أحمد أيوب مدربًا عامًا سيد معوض مدربًا مساعدًا أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد أقال المكسيكي خافيير أجيري، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر.

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