شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يكشف مستقبل عمرو وردة مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن مصير عمرو وردة المحترف فى صفوف لاريسا اليونانى من الانضمام للمنتخب الأول، قائلا، "الالتزام هو المعيار الأول والأخير فى اختيار اللاعبين، ولابد من توفير جو مناسب للنجاح بعيداً عن الأزمات".

من ناحية أخرى، برر حسام البدرى، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول، عدم نجاحه مع المنتخب الأولمبى بأن قاعدة الاختيار كانت محدودة، كما أن المنتخب الأولمبى لم يخض المباريات الرسمية باللاعبين المحترفين وقتها، أمثال محمود حسن تريزيجيه.

وتولّى البدرى مسئولية تدريب المنتخب الأولمبى قبل تصفيات أولمبياد 2016 لكنه حقق نتائج سلبية، حيث لم يحقق أى انتصار فى المباريات الرسمية الثلاث التى لعبها ضمن التصفيات الأفريقية ورحل عن المنتخب بعدها.

وأوضح البدرى، فى تصريحات صحفية، عقب مؤتمر تقديم الجهاز الفنى الجديد للفراعنة الذى عُقد اليوم أن هناك ظروفاً لم تُساعده على تحقيق طموحاته وأحلام الجماهير المصرية خلال توليه تدريب المنتخب الأولمبى.