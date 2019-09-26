شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي يواصل العلاج الطبيعى للتعافى من إصابة "الخلفية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمود متولى، مدافع الأهلي، جلسات العلاج الطبيعى بعد تعرضه لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة الزمالك بالسوبر المصرى، والتى انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتويجه باللقب.

ويؤدي متولي جلسات العلاج الطبيعى فى مقر النادي بالجزيرة، على أن يتم تحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، وفقا لاستجابته ومدى التحسن الذى يطرأ على حالة العضلة للبدء فى أداء جلسات «الجيم» قبل تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية فى الملعب.

وكان الجهاز الطبى بالنادى الأهلي قد أعلن أن فترة غياب محمود متولى قد تصل إلى خمسة أسابيع بعدما كشفت الأشعة تعرضه لمزق في العضلة الخلفية.