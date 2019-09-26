شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيلم تسجيلى عن حسام البدرى قبل بداية مشواره مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيلما تسجيليا عن حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.

وضم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر كلا من:

- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدربا عاما)

- سيد معوض (مدربا مساعدا)

- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى)

- أنيس الشعلالي (معدا بدنيا)

- محمد بركات (مدير المنتخب)

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- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى)

- شادى الجيلانى (منسقا إعلاميا)

وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.

ولعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6