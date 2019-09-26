شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: لست عدوا للنجوم ولم أرفض وجود متعب فى جهاز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر وصفه بعدو النجوم، مؤكداً أنه لم يرفض وجود عماد متعب فى التشكيل النهائى لجهاز الفراعنة.

وقال البدرى، فى تصريحات خاصة للإعلاميين عقب المؤتمر الصحفى لتنصيبه مدرباً للفراعنة، "لست عدو النجوم، والنجوم سبب نجاحى فى الأهلى وقراراتى كلها تحترم النجوم، وعلاقتى مميزة بهم، لكن مصلحة الفريق والعمل أهم من النجوم، ويجب ألا نلتفت للمشاعر والعواطف فى العمل".

وأضاف المدير الفنى لمنتخب مصر "لم أرفض وجود عماد متعب فى منصب مدير المنتخب، فأنا من أحضرت متعب وهو طفل لصالح سليم وقولتله هيبقى أحسن رأس حربة فى مصر".

وتابع البدرى "لم يتدخل أحد من أعضاء اللجنة الخماسية فى اختياراتى لجهازى المعاون، فلقد كنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى اختياراهم".

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلا من:

- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدرب عام)

- سيد معوض (مدرب مساعد)

Advertisements

- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى)

- أنيس الشعلالى (معد بدني)

- محمد بركات (مدير المنتخب)

- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى)

- شادى الجيلانى (منسق إعلامى)

وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.

لعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6.