شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر الذى سيقود الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، وجاء كالتالى: حسام البدري مديرًا فنيًا محمد بركات مديرًا للمنتخب وطارق مصطفى مدربًا أحمد أيوب مدربًا عامًا سيد معوض مدربًا مساعدًا Advertisements أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. وتولي حسام البدري قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

مؤتمر الجبلاية

جهاز الفراعنة

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