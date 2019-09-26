شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى القاهرة اليوم قادما من بتسوانا، ومن المقرر أن يكون فى استقباله مندوب النادى.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أسند إدارة مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة إلى تشيبو موكانى حكما رابعا والإثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت مساء السبت المقبل ببرج العرب في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في غينيا الاستوائية قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.