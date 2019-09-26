شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى بمؤتمر تقديم جهاز المنتخب: ليس لنا أهداف انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى، والذى تولى المهمة مؤخرا .

وقال عمرو الجناينى، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن، إنه يتشرف بالتواجد وسط هذه المجموعة من أعضاء اللجنة الخماسية، والتى يمكن أن نطلق عليها مجموعة الكوماندوز الذى يعمل 24 ساعة فى اليوم .

وأضاف رئيس اللجنة الخماسية، أن هناك ملفات كثيرة تعمل عليها اللجنة، وتم الانتهاء من تشكيل كل لجان الاتحاد، مثل المسابقات والانضباط وغيرها من اللجان.

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وأشار الجناينى إلى أن اللجنة على عاتقها إعادة ترتيب البيت من الداخل، فى ظل التحديات التى تواجه اللجنة، فاللجنة الحالية ليس لها أى أهداف، سوا ء خوض انتخابات أو الكيل بمكيالين، كل هدفنا أن نعمل "الصح" وهذا هو بداية النجاح.

ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.