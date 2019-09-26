شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن من طبيب الأهلي عن حالة مروان محسن بعد جراحة "الوجه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على حالة مروان محسن، بعد خضوعه لعملية جراحية فى الوجه؛ بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة مباراة سموحة الأخيرة فى الجولة الأولى لبطولة الدورى العام التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

وحرص فايلر على الإحاطة بمستجدات حالة مروان محسن والاطمئنان عليه من خلال حديثه مع طبيب الفريق .

وكان مروان محسن قد تعرض لإصابة خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة فى الشوط الأول التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف وخرج من ملعب برج العرب وتوجه إلى القاهرة مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية على عظم الوجه ووفقا للتشخيص المبدئى يغيب مروان محسن، فترة تصل إلى خمسة أسابيع بعد اجراء عملية جراحية ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلى بعد ذلك قبل العودة للتدريبات.