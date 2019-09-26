شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحصد 19 ميدالية فى بطولة الجمهورية للجودو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فريق الجودو بنادى النصر، بقيادة نبيل شرارة المدير الفنى، 19 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية المفتوحة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

ونجح أبطال النصر فى حصد ثلاث ميداليات ذهبية وخمس فضيات وأحد عشر برونزية، وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية كل من: يوسف علاء وزن 30 كيلو، وحمزة أحمد وزن 60 كيلو، ويوسف محمد عبد الجابر.

فيما حصل على المركز الثانى والميدالية الفضية كل من: ماريا نبيل وزن 50 كيلو ومراد سيد وزن 50 كيلو ومروان طارق وزن 60 كيلو ومهند محمد وزن ٥٥كيلو واحمد محب وزن 60 كيلو ولوجين احمد.

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وحصل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية كل من: اسلام عماد وزن33 كيلو وعبد الرحمن كمال وزن 60 كيلو وياسين ياسر وزن 60 كيلوش وعبدالله محمد طلعت وزن 46 كيلو واسماعيل محمد وزن 55 كيلو وعبد الرحمن رضا وزن33 كيلو وعبد الله خيري وزن 50 كيلو واحمد عمرو وزن 30 كيلو وملك ايهاب وزن 42 كيلو وجودى احمد وزن 50 كيلو وميار ايهاب وزن36 كيلو وخديجه احمد وزن 50 كيلو.

من جهته أكد نبيل شرارة سعادته بالمستوى الذى ظهر به أبطال الجودو بنادي النصر خلال البطولة، وحرص علي توجيه الشكر للدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على رعايتهم للعبة بشكل كبير، مشددا على بذل أقصى جهد للوصول دائما لمنصات التتويج.