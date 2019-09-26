شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة أسامة نبيه لحسام البدرى مدرب المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن عناصر المنتخب الأوليمبى ستكون نواة للمنتخب الأول فى عهد حسام البدرى.

وأضاف أسامة نبيه، فى مداخلة هاتفية مع قناة "تايم سبورت"، "أتمنى التوفيق لحسام البدرى ورفاقه فى المهمة الثقيلة التى تنتظرهم مع منتخب مصر، وأتوقع أن يعتمد البدرى على لاعبى المنتخب الأوليمبى فى صفوف الفراعنة".

وتابع مدرب الفراعنة السابق، "مصطفى مهاجم الزمالك سيكون المهاجم الأساسى للفراعنة فى السنوات المقبلة بفضل إمكانياته الفنية والبدنية المتميزة، فضلا عن الخبرة التى اكتسبها من فترة الإعارات التى خاضها مع الفرق المختلفة ."

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ووجه أسامة نبيه رسالة لحسام البدرى ورفاقه قائلا، "سد ودانك عن كل الضغوط، اشتغل بما يرضى ضميرك واتعب واشقى وحتماً ستجد توفيق المولى عز وجل " .

ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا، بعد قليل، بأحد فنادق حى الزمالك لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين، وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.