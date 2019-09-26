صور.. لماذا غاب محمد فضل عن مؤتمر تقديم البدري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تخلف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة عن الحضور لمؤتمر تقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر والذي عقد اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة.
ويأتي سبب غياب فضل لتواجده في العاصمة الإسبانية مدريد منذ ثلاثة أيام لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم.
مؤتمر صناعة كرة القدم، الذي بدأ في الـ 23 من سبتمبر الجاري ويستمر إلى 27 سبتمبر، يجمع ممثلي صفوة الأندية العالمية والاتحادات القارية في المجالات الإدارية المختلفة للاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.
وسافر فضل بالإضافة إلى خالد مرتجي ومحمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا).
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