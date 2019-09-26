5 رسائل من البدري بعد تعيينه مدربًا للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب عدة رسائل خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام الذى عقد اليوم الخميس فى أحد فنادق القاهرة.

كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

ووجه البدري عدة رسائل خلال المؤتمر وهي:

- الحلم

"حلم تدريب منتخب مصر بدأ منذ مشواري في التدريب عام 1987، والآن أمنيتي تحققت بعدما كنت أسير في شارع الاتحاد وأنظر لمقر اتحاد الكرة".

- العدل

"العدل سيكون من أهم أسس عملي في الفترة، لن تكوني اختياراتي فئوية، سنقوم بمتابعة مباريات الدوري بأكملها من الملعب، وبالفعل تم تقسيم الجهاز لمتابعة جميع المباريات".

- مواجهة البرازيل والأرجنتين

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"تردد أن المنتخب المصري سيواجه نظيره البرازيل لكن العرض جاء قبل مجيء الجهاز الفني، لكن بالفعل تلقينا عرضًا لمواجهة الأرجنتين أمس الأربعاء".

"تفكيري يدور الآن لمواجهة منتخب أفريقي قبل مواجهة ناميبيا في التصفيات الأفريقية، من الأقرب أننا سنواجه منتخب بتسوانا وبالفعل حصلنا على الموافقة لمواجهتمهم في الأجندة الدولية المقبلة والمقرر لها في أكتوبر".

- رسالة للمحمدي وصلاح

"انضمام خمس محترفين في المعسكر المقبل ليس معناه أن أحمد المحمدي لن ينضم، المحمدي لاعب كبير لكن أريد أن أقوم باختيار لاعبين جدد، فالمحمدي ليس لاعب سنختاره لاختباره".

"الفترة المقبلة ستشهد انضمام لاعبين جدد ومن غير المقبول أن نختار المحمدي للعب مباراة واحدة".

"محمد صلاح لاعب صاحب قيمة كبيرة، علمت الفترة الماضية بأزمات المنتخب من حيث الالتزام وما حدث لن يتكرر، الفترة المقبلة سوف تشهد التواصل مع صلاح وكل المساندة له".

- الأهداف

"أهداف المنتخب هيّ الوصول لكأس الأمم الأفريقية، ثم الوصول لكأس العالم".

"أمامنا بعض النواقص في بعض المراكز، وسنعمل على حلها في الفترة المقبلة".