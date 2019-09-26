رسمياً|التشكيل الكامل لجهاز منتخب مصر.. الأهلي 4-2 الزمالك وتونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الجهاز الفني للفراعنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، في حضور أعضاء اللجنة المؤقتة.

كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وقرر البدري الاستعانة بأحمد أيوب وسيد معوض مساعديه السابقين فى جهاز الأهلي بالإضافة إلي طارق مصطفي وأيمن طاهر اللذان عملا سابقاً فى الجهاز الفني للزمالك فيما يتولى محمد بركات منصب مدير المنتخب .

وضم البدري أيضاً أنيس الشعلالي مخطط الأحمال السابق ورفيقه في الأهلي الليبي والأهلي وبيراميدز.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل جهاز منتخب مصر كالتالي:

حسام البدري (الأهلي) فى منصب المدير الفني.

محمد بركات (الأهلي) في منصب مدير المنتخب.

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أحمد أيوب (الأهلي) في منصب المدرب العام.

طارق مصطفي (الزمالك) في منصب المدرب العام.

سيد معوض (الأهلي) في منصب المدرب المساعد.

التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال.

أيمن طاهر (الزمالك) مدرب حراس المرمي.

شادي الجيلاني منسق إعلامي.

كان البدري قرر استدعاء 5 لاعبين محترفين من الخارج، وهم محمد صلاح، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ومحمد النني، وأحمد حجازي وأحمد حسن "كوكا" لمعسكر المنتخب المقبل.