الجنايني يروي كواليس حديثه مع صلاح بعد أزمة تصويت The Best

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

روى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الملكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كواليس حديثه مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي عقب أزمة الأصوات المصرية في حفل فيفا The Best.

ووقعت أزمة خلال الساعات القليلة الماضية بعدما فوجئ صلاح بغياب الأصوات المصرية التي يحق لها التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم والتي ترشح لها النجم المصري.

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وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر قال الجنايني: "تواصلت مع محمد صلاح خلال اتصال هاتفي، وشرحت له ملابسات الأمر".

وأضاف: "أكدت لصلاح أنه لتكن هناك أي نية سيئة ضده"، لافتًا إلى أن أحمد المحمدي قائد الفريق وشوقي غريب قاموا بالتصويت له في الجائزة.

وتابع: "ماحدث مجرد خطأ إداري فالعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة كان لابد أن يوقع على استمارة التصويت لأن توقيعه هو المعتمد لدى فيفا وهذا لم يحدث لذلك لم يتم الاعتداد بالأصوات المصرية".