رئيس اتحاد الكرة: اخترنا البدري بمعايير عالمية .. وسنوفر له "لبن العصفور"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريد قطب:

قال عمرو الجانيني رئيس اللجنة المشكلة لاتحاد الكرة إن اختيار حسام البدري لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر جاء بناء على معايير عالمية واستطلاع رأي خبراء وعلى رأسهم جمال محمد علي عضو اللجنة.

وأضاف الجانيني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الخمس، أن البدري له كل الدعم من اللجنة ولو طلب "لبن العصفور" سنوفره له.

وأكمل : " أتشرف بالعمل مع تلك المنظومة، هناك العديد من المجالات التي تحدثنا عنها، كانت أمامنا العديد من التحديات كان على رأسها جدول مسابقة الدوري، ملف المدير الفني وعودة الجمهور".

وأنهى" نواجه تحديات صعبة ونعيد ترتيب البيت من الداخل، سنعمل بشفافية وبتجرد وهمنا فقط المصلحة العامة".