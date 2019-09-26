"سرقة رونالدو وصلاح" يتصدر الصحف الإيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس، بما حدث مع كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح ضمن جوائز "ذا بيست" والتي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حفل فاخر أُقيم على مسرح لا سكالا بمدينة ميلانو الإيطالية مساء الاثنين الماضي .

وخرجت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) بعنوان قالت فيه: "الفيفا، يا لها من فضيحة، تمت سرقة كريستيانو رونالدو.. مدرب السودان صرح: لقد أعطيت صوتي لصلاح لكنهم سرقوه ومنحوه لميسي".

وكشف الكرواتي زدرافكو زيمنوفيتش المدير الفني لمنتخب السودان، عن أنه اختار صلاح في المركز الأول ضمن جوائز "ذا بيست" والتي تمنح من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال المدير الفني للمنتخب السوداني لقناة "العربية" السعودية :"فوجئت عندما أعلن فيفا الجوائز بتصويتي لصالح ليونيل ميسي في المستوى الأول وهذا لم يحدث".

Advertisements

وأثارت جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "The Best" الجدل حول مدى صحة الاختيارات المقدمة ممن يحق لهم التصويت على جائزة الأفضل في العالم.

وتوج ليونيل ميسي بالجائزة مساء الإثنين الماضي ليحرزها للمرة الأولى في نسختها الجديدة بجانب خمس جوائز للبالون دور، فيما جاء المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الترتيب الثاني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال في الترتيب الثالث، وتواجد النجم المصري محمد صلاح في الترتيب الرابع بفارق 10 عن رونالدو صاحب المركز الثالث..

وتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقادة المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.

كان المصري محمد صلاح ضمن قائمة العشرة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم، ثم تم الإعلان عن القائمة النهائية التي شهدت تواجد الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة- الفائز بالجائزة)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).