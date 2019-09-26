مصابو الأهلي.. فايلر يطمئن على مستجدات إصابة مروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص المدرب السويسري رينييه فاير المدير الفني للأهلي على الاطمئنان على حالة مروان محسن لاعب الفريق الأحمر بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض مروان للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام سموحة بالجولة الأولى من بطولة الدوري، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الوجه.

وحرص فايلر، على الإحاطة بمستجدات حالة مروان محسن والاطمئنان عليه من خلال حديثه مع خالد محمود طبيب الفريق.

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ووفقًا للتشخيص المبدئي من المتوقع أن يغيب مروان محسن، فترة قد تصل إلى خمسة أسابيع، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي بعد ذلك قبل العودة للتدريبات.

على الجانب الآخر يواصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسات العلاج الطبيعي، بعد تعرضه لإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصري، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتويجه باللقب.

ويؤدي متولي، جلسات العلاج الطبيعي في مقر النادي بالجزيرة، على أن يتم تحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، وفقا لاستجابته ومدى التحسن الذي يطرأ على حالة العضلة للبدء في أداء جلسات «الجيم» قبل تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية في الملعب.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.