الأهلي يتوجه إلى الاسكندرية الجمعة استعدادًا لبطل غينيا الاستوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، التوجه إلى الاسكندرية غدًا الجمعة من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لملاقاة بطل غينيا الاستوائية كانو سبورت.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه كانو سبورت يوم السبت المقبل على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الكرة بدأ تدريباته أمس الأربعاء على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على سموحة (1-0) في بطولة الدوري.

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الأهلي استطاع أن يحقق فوزًا مهمًا خارج دياره على حساب بطل غينيا بهدفين دون رد جاء عن طريق الثنائي صلاح محسن ووليد سليمان.

وأصبح المارد الأحمر قريبًا من الوصول إلى دور المجموعات بالمسابقة القارية الأولى على مستوى الأندية حيث يحتاج للتعادل السلبي على أقل تقدير للوصول للمرحلة المقبلة، عكس الفريق المنافس الذي ليس لديه سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف لخطف بطاقة الصعود من مصر.

جدير بالذكر أن الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد رينيه فايلر خاض ثلاث مباريات بواقع مباراة في البطولة الأفريقية بجانب لقاء السوبر المصري أمام الزمالك ومباراة سموحة في افتتاحية الفريق الأحمر ببطولة الدوري بنسختها الجديدة (2019 - 2020).