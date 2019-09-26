كاف يعلن تغيير موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي ستقام في مصر بين 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.
ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فمن المقرر أن يتم إجراء القرعة في الثالث من أكتوبر المقبل بدلاً من الثاني في نفس الشهر.
الكاف أعلن أيضًا المكان الذي سيجري عليه القرعة حيث ستقام في قصر الحرملك داخل مجمع المنتزة التاريخي بالاسكندرية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تشارك مصر باعتبارها الدولة المضيفة كما تشارك منتخبات الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب أفريقيا وزامبيا في البطولة القارية.
وستحتضن ملاعب القاهرة والسلام فعاليات البطولة الأفريقية حيث سيصعد الفرق الثلاثة الأولى لتمثيل القارة السمراء في أولمبياد طوكيو والتي ستقام في الصيف المقبل عام 2020.
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