محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يواصل الغياب مع برشلونة حتى مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.
وكان النجم الأرجنتيني تعرض للإصابة في مباراة فياريال الماضية والتي انتهت لصالح الفريق الكتالوني بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن من المحتمل أن يغيب ميسي بين خمسة أو عشرة أيام للإصابة مما يعني أنه قد لا يكون متواجدًا في لقاء الإنتر.
وبحسب الصحيفة فأن من المتوقع أن يتواجد ميسي في لقاء إشبيلية والتي من المقرر أن تقام في السادس من أكتوبر المقبل ضمن مباريات الأسبوع الثامن بالدوري.
وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة أمس الأربعاء، تفاصيل إصابة ميسي حيث يعاني صاحب الـ32 عامًا من استطالة في العضلة المقربة بالفخذ الأيسر، وعودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.
ميسي والمتوج بجائزة "ذا بيست" مؤخرًا لم يشارك أساسيًا مع برشلونة سوى في مباراة فياريال بينما شارك بديلاً في مباراة غرناطة بجانب الجولة الافتتاحة للبرسا في دوري الأبطال والتي كانت أمام بوروسيا دورتموند.
جدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف منافسه إنتر ميلان مساء الأربعاء المقبل على ملعبه "كامب نو" ضمن المرحلة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير تكشف موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.