ليفربول يبلغ الدور الرابع من كأس الرابطة الإنكليزية

بلغ ليفربول الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميلتون كينز دونز بهدفين دون رد.

أصبح هارفي إليوت أصغر لاعب يستهل مباراة رسمية مع ليفربول وساهم في فوز فريقه على ميلتون كينز دونز 2-صفر الأربعاء.

وفرضت قرعة الدور الرابع مواجهتين ناريتين بين ليفربول وضيفه أرسنال، فيما يلتقي تشيلسي مع ضيفه مانشستر يونايتد، أمام مانشستر سيتي فيلاقي ضيفه ساوثمبتون.

وبعمر 16 عاماً و174 يوماً، أصبح إليوت ثاني أصغر لاعب في تاريخ ليفربول، بعد جيروم سينكلير (16 عاماً و6 أيام) المشارك كبديل ضد وست بروميتش ألبيون في ايلول/سبتمبر 2012.

وإليوت معتاد على تحطيم الأرقام القياسية، بعد أن أصبح أصغر لاعب يشارك في كاس الرابطة مع فولهام في الدور الثالث الموسم الماضي ضد ميلوول، عندما كان بعمر 15 عاماً و174 يوماً.

وخاض ليفربول مباراته الأولى هذا الموسم في مسابقة أحرز لقبها آخر مرة في 2012 وذلك للمرة الثامنة في تاريخه (رقم قياسي).

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ويتصدر بطل أوروبا الدوري المحلي بالعلامة الكاملة بعد ست مباريات، لكنه خسر أمام نابولي صفر-2 في دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وخاض ليفربول المواجهة على أرض ميلتون كينز دونز من الدرجة الثانية في أول لقاء بين الفريقين في جميع المسابقات.

وأجرى مدربه الألماني يورغن كلوب 11 تغييراً على التشكيلة التي فازت نهاية الأسبوع الماضي على تشيلسي (2-1) في قمة الدوري، بأسماء يافعة أمثال الحارس الايرلندي كاويمهين كيليهر (20 عاماً)، والمراهقين المدافع الهولندي كي-يانا هوفر (17 عاماً)، المهاجم راين بروستر (19 عاماً)، الجناح إليوت (16 عاماً) ولاعب الوسط كورتيس جونز (18 عاماً).

ودعّم كلوب تشكيلته باللاعبين المعروفين أمثال جيمس ميلنر، الكرواتي ديان لوفرين آدم لالانا وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين.

وفي ظل تفوق ليفربول في الشوط الأول، وقّع ميلنر على الهدف الوحيد من تسديدة قوية من زاوية حدود المنطقة أفلتها الحارس وتهادت في شباكه (41).

وضاعف ليفربول الأرقام بعد عرضية من الجهة اليسرى لميلنر أيضاً تابعها هوفر برأسه قوية مسجلاً أول أهدافه الرسمية مع ليفربول (69).